Um por cento mais ricos têm 25% da riqueza nacional

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 17 de Abril de 2024.

No semanário Expresso:

- "Governo trava museu do 25 de abril"

- "Clarisse Campos, presidente da Câmara de Alcácer do Sal: 'Quando chegarem as ajudas, já não vamos conseguir salvar pessoas e negócios'"

- "Lares privados custam três vezes a pensão média"

- "Pressão de Seguro para acordo na lei laboral incomoda PS e UGT"

- "Fuel para aviões só dura até junho. Portugal sem reservas"

- "EUA exigem a Portugal segurança dos cabos submarinos"

- "Tratamentos estéticos com centenas de queixas"

- "Quem ainda está disposto a morrer por uma causa?"

- "MB Way alargado a 13 países"

- "Fronteiras atrasam aeroportos"

- "Morreu José Luís Tinoco"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Inteligência artificial acelera multas e penas"

- "Entrevista. Carlos Carreiras: 'Todos os partidos estão a jogar no curto prazo, sem apostarem no interesse nacional'"

- "Tomás Moreira: 'Até Sá Carneiro e Mário Soares foram apelidados de fascistas'"

- "Covid-19. Filipe Froes e Miguel Guimarães: 'O tempo veio consolidar a utilidade, a segurança e a relevância da vacinação'"

- "Dísticos para deficientes estão atrasados 6 meses"

- "Gasóleo em Espanha. Atestar depósito custa quase menos 20Euro"

- "Tribunal de Contas. Fim do visto prévio divide PS de Carneiro"

- "Transexuais. DGS e CIG falham estudo sobre terapias de conversão"

- "Ribeiro-Bidaoui em Brasília. 'Chegou a hora de Portugal e Brasil se levarem a sério'"

- "História ainda reacende paixões e clivagens entre Direita e Esquerda"

- "Viagem histórica. A importância do espaço"

- "Provedor de Justiça. Tiago Antunes cai com estrondo"

- "Plásticos e latas. Afinal, como vai funcionar o Volta?"

- "Diogo Ramada Curto. Provável sucessor expulso do velório"

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No Correio da Manhã:

- "Idosa vive dois anos de terror e morre à fome. Maria Nazareth, de 98 anos, vítima em Setúbal"

- "Filho condenado apanha 22 anos de cadeia e nora, 20"

- "Sondagem Intercampus/CM. Carneiro supera Montenegro na preferência para primeiro-ministro"

- "Nottingham 1 FC Porto 0. Adeus do dragão à Europa"

- "Betis 2 Sp. Braga 4. Guerreiros épicos em Sevilha"

- "Sporting. Hjulmand agita leões antes do dérbi"

- "Benfica. Mourinho dividido entre Rafa e Ríos"

- "Perderam carros. Polícias atacados por traficantes sem indemnização"

- "Lourinhã. Aluno de 16 anos viola colegas em visita de estudo"

- "Dermatologista. Médico obrigado a devolver 700 mil Euro"

- "Conselho de Estado. Seguro nomeia ex-ministros do PS e académicos"

- "Cristina Ferreira arrisca queixa-crime"

No Público:

- "PS envia perda da nacionalidade para o Tribunal Constitucional"

- "David Uclês. Escritor fenómeno em Espanha: 'Saramago é a minha grande influência'"

- "Heranças indivisas. Cônjuges de herdeiros poderão forçar venda de imóveis"

- "Leis laborais. Acordo preso por jornada contínua e banco de horas"

- "Proposta do Governo. Limite para obras por ajuste directo vai quintuplicar"

- "Acordo com Israel. Trump anuncia cessar-fogo de dez dias no Líbano"

- "Liga Europa. FC Porto desilude mas Sp. Braga foi brilhante"

No Diário de Notícias:

- "PS à frente do PSD e Chega nas intenções de voto"

- "Reportagem. Silêncio que se vai escutar o fado"

- "Clássicos. Novas memórias do cinema japonês"

- "Debate com Ventura. 'Se fosse hoje, repetiria', garante Pacheco Pereira"

- "Educação. Manifestação promovida pela CGTP e greves ameaçam encerrar escolas"

- "Iniciativa. Cessar-fogo abre via para o diálogo entre Israel e o Líbano"

- "David Uclés: 'Franco aproveitou-se da fraqueza da esquerda e era um bom estratega. Mas teve muita sorte'"

- "Lançamento. Livro mostra Mário Soares 'maduro e tranquilo' no DN"

No Jornal de Notícias:

- "Fortuna dos mais ricos sobe e classe média perde força"

- "Liga Europa. Not. Forest 1-0 F. C. Porto. Fantasma inglês volta a meter-se no caminho"

- "Betis 2-4 Braga. Olé, Braga, olé"

- "Entrevista. 'Temos uma verdadeira revolução urbana em Santa Maria da Feira'. Amadeu Albergaria, presidente da Câmara"

- "Fraude com horas extra em firma de segurança"

- "Médio Oriente. Israel e Líbano acordam cessar-fogo durante dez dias"

- "Caminha. Ferry será desmantelado e novo barco chega até ao verão"

- "Estados Unidos. Ex-modelo brasileira está a fazer tremer a família Trump"

- "Justiça. Adolescente suspeito de violar duas colegas numa visita de estudo"

No Negócios:

- "Quando os EUA ofereceram uma central nuclear a Portugal"

- "Navigator à espera de recuperar 4,3 milhões de tarifas de Trump"

- "Sondagem. PS supera AD pela primeira vez desde as eleições"

- "Código laboral. Parceiros e Governo divergem sobre desfecho das negociações"

- "Tecto para ajustes directos na contratação pública sobe para 150 mil euros"

- "Guerra no Médio Oriente. Concorrência contra fixar preços máximos no cabaz alimentar"

- "Falta de jet fuel já obriga companhias a cancelarem voos"

- "Trégua no Líbano abre a porta a conversações entre Irão e EUA"

No O Jornal Económico:

- "Galp e especialistas dizem que potencial petrolífero do país tem de ser avaliado"

- "A nova Caixa [Geral de Depósitos]"

- "Chineses vendem a chineses antigo BESI - Haitong Bank"

- "Açores perdem 160 milhões com saída da Ryanair. Economia vai crescer menos"

- "Inflação acelera, agricultores e distribuição dizem que é inevitável"

- "São cinco os candidatos à compra da Indaqua num negócio de mil milhões"

- "Governo, patrões e UGT reúnem-se hoje para discutir nova proposta da central"

- "Salvaguarda do aço e carbono podem levar empresas a fugir do país"

No Record:

- "Betis 2-4 Sp. Braga. Bragão. Reviravolta histórica assegura meias-finais 15 anos depois"

- "Friburgo da Alemanha é o adversário que se segue"

- "N. Forest 1-0 FC Porto. Fim do sonho. Expulsão de Bednarek aos 8' e dois tiros na trave em noite inglória"

- "Farioli. 'Não podíamos ter feito mais do que fizemos'"

- "Sporting. Proposta de 10 MEuro por Doumbia. Leão vai avançar"

- "Águia afina contra-ataque. Estratégia para Alvalade"

- "Mourinho espera Sporting impressionante"

- "Benfica- Club Brugge. Miúdos lutam hoje pela final da Youth League"

- "Atletismo. Etson Barros em coma induzido. Recordista dos 3 mil metros obstáculos"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Ferro e fogo. Bétis 2-4 Braga. Nottingham Forest 1- 0 FC Porto. Dragões caem nos 'quartos' com expulsão e duas bolas na barra, guerreiros passam com reviravolta épica em Sevilha"

- "Vicens: 'Trabalhámos muito tempo e sem descanso para chegar aqui'"

- "Friburgo é o adversário das 'meias'"

- "Francesco Farioli: 'Orgulhoso por estes rapazes, o sacrifício foi incrível'"

- "Sporting. Geny afina a pontaria. Últimas duas vitórias caseiras no dérbi tiveram marca do moçambicano"

- "Guilherme Fernandes aconselha Altimira: 'Encaixa muito bem no clube'"

- "Benfica. 'Mourinho é mestre nos jogos grandes'. Matic acredita na vitória encarnada em Alvalade"

- Youth League. Mira ao Club Brugge com único pensamento na final"

E no A Bola:

- "Liga Europa. Betis 2-4 SC Braga. Gigante. Qualificação histórica depois de recuperar de desvantagem de dois golos"

- "Friburgo é o adversário dos guerreiros nas meias-finais"

- "Carlos Vicens: 'Somos uma família. Chegar às meias-finais é histórico'"

- "N. Forest 1-0 FC Porto. Traídos pelos ferros. Dragões, com muito azar, não resistem à expulsão de Bednarek aos 8'"

- "Farioli: 'Estou orgulhoso dos jogadores'"

- "Rui Costa pede dois anos de adiamento da centralização dos direitos televisivos. Benfica apresenta hoje proposta na assembleia geral extraordinária da Liga"

- "Sporting. Ioannidis arrisca operação. Luís Guilherme também falha Benfica e FC Porto"