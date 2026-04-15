Criança de 5 anos socorrida após queda na Levada das 25 Fontes
Operação de resgate mobilizou os Bombeiros Voluntários da Calheta e a Polícia Florestal
Uma criança de 5 anos foi socorrida, esta tarde, após sofrer uma queda na Levada das 25 Fontes, no concelho da Calheta.
O alerta foi dado pelas 13h10 ao Comando Regional de Operações de Socorro, tendo sido mobilizados de imediato meios dos Bombeiros Voluntários da Calheta e da Polícia Florestal.
No total, estiveram empenhados três veículos e sete operacionais na operação de socorro. A vítima foi prontamente assistida no local e posteriormente transportada para o hospital para avaliação médica. As circunstâncias da queda não são, para já, conhecidas.
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