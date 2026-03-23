Lembra-se quais os pratos que a Madeira candidatou às ‘7 Maravilhas da Gastronomia’?

Há 15 anos, a Confraria Gastronómica da Madeira candidatou várias propostas regionais ao concurso das ‘7 Maravilhas da Gastronomia’, com o apoio das secretarias regionais do Turismo e Transportes e Ambiente e Recursos Naturais.

A Confraria optou por escolher os produtos e pratos mais famosos, por forma a chegar também a um maior público. Por isso, fora das escolhas ficaram pratos mais tradicionais, mas menos conhecidos, como é o caso do prato de carne de cabra seca, a carne da noite, a carne santa ou o atum salpresado.

“É preciso ser inteligente e não tentar inventar (...) o que está em jogo é de certa forma a promoção da Madeira”, assumia Alcides Nóbrega.

Os pratos iriam ser escolhidos entre sete categorias: entradas, sopas, marisco, peixe, carne, caça e doces.

A Madeira candidatou: Lapas, ovas, espetada, bolo de mel, sopa de trigo, sopa de castanha, caldo da romaria e bolo do caco, entre outras, num total de 17 propostas. No entanto, entre estas, apenas o bolo do caco, lapas, sopa de castanhas, bife de atum à madeirense, espetada de carne em pau de louro, coelho do Porto Santo à caçador e o bolo de mel foram à final.

Contados os resultados, nenhum prato madeirense foi eleito como sendo uma das 7 Maravilhas da Gastronomia. Os vencedores foram alheiras de Mirandela, Queijo da Serra da Estrela, Caldo Verde, Sardinha Assada, Arroz de Marisco, Leitão da Bairrada e Pastel de Belém.