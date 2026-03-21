IPMA coloca o arquipélago na Madeira sob aviso laranja para chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) intensificou os avisos meteorológicos emitidos para o arquipélago da Madeira para o nível laranja devido à previsão de precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Para todas a Região, - costa norte, costa sul, Porto Santo e regiões montanhosas -, está em vigor um aviso laranja entre as 22h32 deste sábado, 21 de Março, e as 9 horas e amanhã (hora UTC), indicando risco elevado associado a aguaceiros intensos.

O aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, é possível que chova 21 a 40 milímetros numa única hora. O serviço nacional meteorológico recomenda o acompanhamento da informação.

O nível de alerta desce para aviso amarelo, das 9 às 18 horas deste domingo, 22 de Março, mantendo-se a previsão de aguaceiros, pontualmente fortes e acompanhados de trovoada, mas com menor grau de severidade.