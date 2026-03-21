Meia hora de chuva torrencial no Porto Santo

Um episódio de precipitação muito intensa, registado ao início da noite de sexta-feira no Porto Santo, ficou marcado por valores elevados em curtos períodos de tempo, com 22 litros por metro quadrado (milímetros) acumulados em apenas 30 minutos.

No período mais intenso, foram registados 10 milímetros em apenas 10 minutos, evidenciando a natureza torrencial do fenómeno. Considerando a persistência da precipitação, o acumulado numa hora atingiu valores extremos, claramente acima dos limiares habitualmente utilizados para a emissão de avisos meteorológicos.

De acordo com os critérios do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), definidos com base em acumulados horários, a intensidade observada neste episódio é compatível com níveis de aviso laranja para o intervalo de uma hora.

O episódio terá resultado de aguaceiros convectivos, caracterizados por elevada intensidade e curta duração, frequentemente associados a instabilidade atmosférica.