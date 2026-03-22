Chuva a 3 litros do vermelho no Areeiro

Durante a última noite, o Chão do Areeiro esteve a um passo do aviso vermelho, ao registar 57,0 litros por metro quadrado (mm) em seis horas, entre as 22h30 e as 04h30. O valor ficou a apenas 3 litros do limiar máximo, depois de já terem sido acumulados 35,9 mm em apenas três horas.

Os registos justificaram o agravamento do aviso meteorológico para laranja emitido na noite de sábado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) – e em vigor até às 09h00 de hoje -, face à iminente ocorrência de precipitação forte e persistente, que acabou por ter mais impacto nas regiões montanhosas e na costa norte da ilha da Madeira, onde se concentraram os acumulados mais elevados.

Em altitude, destacam-se ainda os 50,1 mm registados no Pico do Areeiro (entre as 00h50 e as 06h50) e os 45,1 mm no Pico Alto. Em Santana, o acumulado atingiu 45,0 mm em seis horas.

Outros locais registaram precipitação relevante dentro do nível amarelo, como a Ponta de São Jorge (39,0 mm), a Ponta do Pargo (32,2 mm) e o Santo da Serra (31,7 mm), também em intervalos de seis horas.

No período de uma hora, desde o anoitecer de sábado que não foram atingidos valores de aviso laranja, mas seis das 20 estações da rede do IPMA registaram níveis de aviso amarelo, com destaque para 18,2 mm no Chão do Areeiro e 15,7 mm em Santana.

Quanto a picos de intensidade, Santana registou 6,3 mm em apenas 10 minutos. No Funchal/Observatório, o extremo mais significativo foi de 6,4 mm em 10 minutos, cerca das 22h30. Já no Chão do Areeiro, foram acumulados 12,8 mm em 30 minutos, valor igualmente enquadrado no critério de aviso amarelo.