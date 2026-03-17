 DNOTICIAS.PT
Madeira

Continentais compram carros na Madeira

Presidente da Mesa das Multimarcas Automóveis da ACIF destaca que os usados da Região apresentam condições mais vantajosas

Mercado de Automóveis Usados decorre no Madeira Tecnopolo com mais de 200 viaturas&nbsp;
Mercado de Automóveis Usados decorre no Madeira Tecnopolo com mais de 200 viaturas 
, Foto MP

O mercados dos automóveis usados da Região Autónoma da Madeira é atractivo para o público continental, revelou esta terça-feira, 17 de Março, o presidente da Mesa das Multimarcas Automóveis da ACIF, Duarte Reis. 

Durante uma conferência de imprensa de apresentação do Mercado dos Automóveis Usados, que decorre a partir desta quarta-feira e até 22 de Março, no Madeira Tecnopolo, o responsável destacou que alguns stands de automóveis têm escoado viaturas para fora da Região não só porque o mercado regional não consegue absorver, mas também porque o mercado do continente português procura condições mais vantajosas, tais como automóveis "com poucos quilómetros e a um preço mais apelativo que o continente tem agora". 

"Antigamente, os carros aqui na Madeira eram mais carros. Neste momento são mais baratos e são mais apetecíveis ao mercado continental. Enquanto que um carro lá com três anos tem 100 mil e muitos quilómetros, aqui tem menos de 100 mil", explicou Duarte Reis. 

Mercado dos automóveis usados em alta na Madeira

Mercado de Automóveis Usados, promovido pela ACIF, decorre de 18 a 22 de Março

Na sexta-feira, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, revelou que os Portos do Caniçal e do Porto Santo movimentaram 14.600 viaturas em 2025, 11.553 das quais a entrar e 3.047 das quais a sair da Região. Os números, sublinhou o governante, revelam que entraram menos 352 viaturas e saíram mais 683 em relação a igual período de 2024.

Mais viaturas a sair e menos a entrar na Madeira em 2025 face a 2024

Portos do Caniçal e do Porto Santo movimentaram 14.600 viaturas no ano transacto

0
 Comentários