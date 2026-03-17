Continentais compram carros na Madeira

O mercados dos automóveis usados da Região Autónoma da Madeira é atractivo para o público continental, revelou esta terça-feira, 17 de Março, o presidente da Mesa das Multimarcas Automóveis da ACIF, Duarte Reis.

Durante uma conferência de imprensa de apresentação do Mercado dos Automóveis Usados, que decorre a partir desta quarta-feira e até 22 de Março, no Madeira Tecnopolo, o responsável destacou que alguns stands de automóveis têm escoado viaturas para fora da Região não só porque o mercado regional não consegue absorver, mas também porque o mercado do continente português procura condições mais vantajosas, tais como automóveis "com poucos quilómetros e a um preço mais apelativo que o continente tem agora".

"Antigamente, os carros aqui na Madeira eram mais carros. Neste momento são mais baratos e são mais apetecíveis ao mercado continental. Enquanto que um carro lá com três anos tem 100 mil e muitos quilómetros, aqui tem menos de 100 mil", explicou Duarte Reis.

Mercado dos automóveis usados em alta na Madeira Mercado de Automóveis Usados, promovido pela ACIF, decorre de 18 a 22 de Março

Na sexta-feira, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, revelou que os Portos do Caniçal e do Porto Santo movimentaram 14.600 viaturas em 2025, 11.553 das quais a entrar e 3.047 das quais a sair da Região. Os números, sublinhou o governante, revelam que entraram menos 352 viaturas e saíram mais 683 em relação a igual período de 2024.