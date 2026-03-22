Forte chuva faz transbordar para o ‘vermelho’ o Areeiro

Nas últimas horas, a forte chuva que se fez sentir, sobretudo nas regiões montanhosas e no extremo leste da ilha da Madeira, fez transbordar para o nível de aviso vermelho os acumulados na zona do Areeiro. No Pico do Areeiro, caíram 78,7 litros por metro quadrado (mm) em seis horas – até ao meio-dia -, incluindo 16,5 mm em 30 minutos, 29,4 mm em uma hora e 50,2 mm em duas horas. No Chão do Areeiro, o extremo acumulado foi de 61,4 mm em seis horas.

Em 12 horas, ou seja, desde a meia-noite os acumulados superam os 100 mm nas duas estações meteorológicas na zona do Areeiro: 126,4 mm no Pico do Areeiro e 112,6 mm no Chão do Areeiro. O Pico do Areeiro registou ainda níveis de aviso laranja para uma hora, com 29,4 mm.

Esta manhã, um pico de chuva torrencial foi registado no Caniçal/Ponta de São Lourenço, com 12,4 mm em apenas 10 minutos