Mein Schiff 7 e Marella Voyager embelezam o Porto do Funchal

O Porto do Funchal conta esta quarta-feira, 18 de Março, com a presença de dois navios de cruzeiros atracados, nomeadamente o Mein Schiff 7 e o Marella Voyager.

O Marella Voyager que chegou na noite de terça-feira para passar a noite na cidade, numa escala da Agência Ferraz. A bordo seguem 1.869 passageiros e 793 tripulantes, que vão poder visitar a Região ao longo do dia, com o navio a partir às 20h30 em direcção a Santa Cruz de Tenerife.

O navio está a navegar na região da Cruise Atlantic Islands (CAI), realizando um cruzeiro de sete dias com início e fim em Tenerife, passando por Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventrua, Madeira e La Gomera.

A navegar com 3.946 pessoas a bordo (2.908 passageiros e 1.038 tripulantes) o Mein Schiff 7 chegou pouco depois da meia noite ao Funchal. Numa escala da JFM Shipping, a embarcação vai passar o dia e a noite no Cais 2 da pontinha, seguindo viagem pelas 14 horas de quinta-feira para Santa Cruz de La Palma.

O navio está a realizar um cruzeiro de duas semanas na região da CAI. A viagem começou a 16 de Março em Las Palmas de Gran Canaria, de onde chegou ao Funchal, seguindo, depois, para Tenerife, Fuerteventura e para o arquipélago de Cabo Verde (ilhas de São Vicente e Santiago).