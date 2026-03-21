Vídeos ilustram força do fenómeno meteorológico que atingiu o Porto Santo esta sexta-feira

Multiplicam-se as imagens que ilustram a intensidade do "fenómeno extremo associado a uma célula convectiva", que ontem atingiu o Porto Santo, ao final da tarde, durante cerca de 20 minutos. Nas imagens partilhadas com o DIÁRIO é possível perceber a força do vento.

O que por muitos foi descrito como um 'tornado', acabou por provocar um total de 25 ocorrência na ilha dourada. Várias esplanadas foram afectadas, com o vento a arrastar mesas e cadeiras e há também registo de queda de árvores e danos em infra-estruturas como a quebra de vidros.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, a situação meteorológica acabou por normalizar e não foram registadas vítimas, apenas danos materiais.