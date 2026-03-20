19 voos cancelados de e para a Madeira

A depressão Therese continua a influenciar o funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo esta sexta-feira. De acordo com a informação disponível na página online da ANA – Aeroportos de Portugal, já foram cancelados 19 voos de e para a Madeira.

Apesar de, ao longo da manhã, se registarem várias aterragens e descolagens, há oito chegadas e 11 partidas canceladas. A maioria diz respeito a voos nacionais, com destaque para ligações de e para Lisboa (sete) e Porto (quatro).

Registam-se ainda cancelamentos em voos com origem ou destino em Marselha, Ponta Delgada, Frankfurt, Shannon e Amesterdão.