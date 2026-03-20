Combustíveis sobem menos na Madeira

Na próxima semana e tal como o DIÁRIO revelou na edição impressa desta sexta-feira, o aumento previsto nos preços dos combustíveis na Madeira será de “8,6 cêntimos por litro na gasolina e 9,6 no gasóleo”, valores inferiores aos inicialmente estimados, numa tentativa de mitigar os efeitos da actual conjuntura internacional, revelou esta manhã Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional adiantou que o Executivo vai intervir no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) para travar a subida: “Continuamos, graças a este instrumento que temos do ISP, a garantir que os combustíveis na Madeira continuem mais baratos”, sublinhou, garantindo que os preços na Região permanecem abaixo dos do território continental.

À margem de uma visita à empresa ‘Classe M - Frutas & Verduras’, no Caniçal, Albuquerque reconheceu a incerteza do actual contexto económico, marcado pela instabilidade internacional: “A perspectiva é que haja um aumento da inflação […] vamos ver.”

O governante afastou, para já, novas medidas adicionais: “Não, o que acabei de dizer é o que se vai passar na próxima semana.” Garantiu, porém, que o Governo continuará a adoptar “intervenções pontuais” para assegurar a competitividade da economia regional e reduzir os custos associados à produção.