COM reforça missão na Madeira

O comandante operacional da Madeira, major-general Lopes da Silva, enalteceu o papel do Comando Operacional da Madeira (COM) e a cooperação institucional, na cerimónia que assinala o 33.º aniversário daquela estrutura, realizada na Praça do Município, no Funchal.

Na intervenção, deixou uma palavra de reconhecimento ao representante da República cessante, Ireneu Barreto, sublinhando a sua presença constante ao longo dos 15 anos de mandato. “Transmitiu-nos sempre a firme vontade de estar presente e um inabalável compromisso com a instituição militar, o que muito nos honra”, afirmou, destacando ainda “a atenção e o apoio excepcional” ao COM e aos militares na região.

“Uma presença constante, um olhar atento, um conselho avisado”, sintetizou, concluindo com um simples “Obrigado”.

Dirigindo-se também ao actual titular, que marcou presença poucos dias após a tomada de posse, Lopes da Silva considerou o gesto como um sinal de confiança que motiva a continuidade do trabalho “com redobrada determinação”.

Criado em 1993, o COM tem como missão o planeamento, treino e emprego operacional das forças na Região Autónoma da Madeira. O responsável salientou que o último ano foi “desafiante e motivante”, reforçando a importância da preparação e do relacionamento institucional.

Entre as principais actividades, destacou os exercícios ZARC-25, LOB-25 e DRONEX-25, que permitiram testar a interoperabilidade entre forças militares, de segurança e entidades civis, bem como a participação no exercício MILHAR-25, nos Açores.

A aposta na formação foi igualmente sublinhada, assim como as acções de divulgação junto dos jovens, que abrangeram mais de dois mil alunos na região.

O comandante referiu ainda o desenvolvimento de capacidades na área dos sistemas aéreos não tripulados, incluindo cooperação com forças espanholas, e o envolvimento em missões de busca e salvamento, bem como em projectos científicos com a Universidade da Madeira.

Para o futuro, anunciou novos exercícios e iniciativas já a partir de Abril, além do reforço da formação e da presença nas escolas, garantindo a continuidade do investimento na capacidade de resposta do COM, tanto na defesa militar como no apoio a emergências civis.

A encerrar, Lopes da Silva destacou “o profissionalismo e a dedicação” dos militares e trabalhadores civis, apelando à continuidade de um trabalho assente “na determinação, coesão e disciplina”.