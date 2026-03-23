O mundo tem muitas formas de ser vivido. E uma das mais intensas é à mesa.

Viajar pela gastronomia passa por compreender culturas, tradições e modos de vida através dos sabores, dos aromas e dos rituais que se repetem há gerações.

Num tempo em que tudo é rápido e padronizado, há destinos onde a comida continua a ser um acto de partilha, identidade e prazer.

Se sente que as suas viagens já não o surpreendem, talvez esteja na hora de viajar com o paladar.

Em 2026, prove o mundo! A sua próxima grande viagem começa no prato. Consulte aqui os 7 Destinos Gastronómicos que Tem Mesmo de Conhecer

Itália| Toscânia e as Suas Vilas Medievais

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 170€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Outubro – 5 dias

Itinerário: Florença, Pisa, Lucca, Monteriggioni, Siena, San Gimignano, Florença

França | Circuito Castelos, Vale do Loire e Paris

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 559€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: 25 de Abril a 26 de Setembro – 8 dias

Itinerário: Paris, Chartres, Angers, Nantes, Tours, Blois, Paris

Espanha | Circuito Grandes Cidades de Espanha

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 245€

Partidas: Lisboa

Datas: 20 de Abril a 22 de Março de 2027 – 8 dias

Itinerário: Sevilha, Córdova, Granada, Alicante, Valência, Peñiscola, Barcelona, Zaragoza, Madrid

Grécia | O Berço da Civilização

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 190€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: 4 de Abril a 3 de Outubro 2026 – 7 dias

Itinerário: Atenas, Epidauro, Olímpia, Delfos, Meteora, Ilhas do Golfo Sarónico (Hydra, Poros e Egina), Atenas

México | Circuito México Surpreendente

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 695€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: 2 de Abril a 10 de Dezembro – 12 dias

Itinerário: Cidade do México, Tuxla-Gutierrez, San Cristobal De Las Casas, Cascatas Agua Azul E Misol-Há, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá, Riviera Maya, Cancun

Ásia | Circuito Japão Clássico

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 3 790€

Partidas: Lisboa

Datas: até Março de 2027 – 11 dias

Itinerário: Osaka, Nara, Quioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone, Tóquio

Peru | Circuito Peru Clássico

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 795€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: Abril a 5 de Dezembro – 13 dias

Itinerário: Lima, Arequipa, Cañon de Colca, Cuzco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Lima

Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @Unsplash