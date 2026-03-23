Em 2026, Prove o Mundo!
7 Destinos Gastronómicos Surpreendentes!
O mundo tem muitas formas de ser vivido. E uma das mais intensas é à mesa.
Viajar pela gastronomia passa por compreender culturas, tradições e modos de vida através dos sabores, dos aromas e dos rituais que se repetem há gerações.
Num tempo em que tudo é rápido e padronizado, há destinos onde a comida continua a ser um acto de partilha, identidade e prazer.
Se sente que as suas viagens já não o surpreendem, talvez esteja na hora de viajar com o paladar.
Em 2026, prove o mundo! A sua próxima grande viagem começa no prato. Consulte aqui os 7 Destinos Gastronómicos que Tem Mesmo de Conhecer
Itália| Toscânia e as Suas Vilas Medievais
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 170€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: até Outubro – 5 dias
Itinerário: Florença, Pisa, Lucca, Monteriggioni, Siena, San Gimignano, Florença
França | Circuito Castelos, Vale do Loire e Paris
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 559€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: 25 de Abril a 26 de Setembro – 8 dias
Itinerário: Paris, Chartres, Angers, Nantes, Tours, Blois, Paris
Espanha | Circuito Grandes Cidades de Espanha
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 245€
Partidas: Lisboa
Datas: 20 de Abril a 22 de Março de 2027 – 8 dias
Itinerário: Sevilha, Córdova, Granada, Alicante, Valência, Peñiscola, Barcelona, Zaragoza, Madrid
Grécia | O Berço da Civilização
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 190€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: 4 de Abril a 3 de Outubro 2026 – 7 dias
Itinerário: Atenas, Epidauro, Olímpia, Delfos, Meteora, Ilhas do Golfo Sarónico (Hydra, Poros e Egina), Atenas
México | Circuito México Surpreendente
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 695€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: 2 de Abril a 10 de Dezembro – 12 dias
Itinerário: Cidade do México, Tuxla-Gutierrez, San Cristobal De Las Casas, Cascatas Agua Azul E Misol-Há, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá, Riviera Maya, Cancun
Ásia | Circuito Japão Clássico
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 3 790€
Partidas: Lisboa
Datas: até Março de 2027 – 11 dias
Itinerário: Osaka, Nara, Quioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone, Tóquio
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 795€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: Abril a 5 de Dezembro – 13 dias
Itinerário: Lima, Arequipa, Cañon de Colca, Cuzco, Vale Sagrado, Machu Picchu, Lima
Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
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