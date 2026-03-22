Tempo instável motiva alerta da Protecção Civil

A depressão Depressão Therese vai continuar a influenciar o estado do tempo na Região Autónoma da Madeira, mantendo um cenário de instabilidade nos próximos dias, alertou este domingo, 22 de Março, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM.

Num aviso à população emitido esta tarde, a instituição atenta que “o estado do tempo continuará a ser condicionado pela depressão Therese, centrada a sul da Região Autónoma da Madeira”, encontrando-se o sistema em deslocação para sul/sueste. Ainda assim, prevê-se que a instabilidade comece a diminuir de forma gradual a partir da manhã de segunda-feira, 23 de Março.

Até à manhã de terça-feira, deverão manter-se “períodos de céu muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada” em todo o território regional. O vento soprará de leste, em geral fraco a moderado, podendo tornar-se mais intenso nas zonas de maior altitude.

Face a estas condições, a Protecção Civil alerta para vários efeitos possíveis, incluindo a queda de ramos ou árvores, com impacto potencial em infra-estruturas de energia e comunicações, bem como o arrastamento de objectos para as vias rodoviárias. É também expectável a formação de lençóis de água, que poderão tornar o piso escorregadio, e a ocorrência de inundações em zonas urbanas, sobretudo nas áreas historicamente mais vulneráveis.

O organismo refere ainda a possibilidade de dificuldades nos sistemas de drenagem, desmoronamento de estruturas como muros de suporte e taludes, e riscos acrescidos para a circulação rodoviária e pedonal.

Neste contexto, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM recomenda a adopção de medidas preventivas, sublinhando que “o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados”. Entre as principais orientações estão o planeamento antecipado de deslocações, a limpeza de sistemas de drenagem, a fixação de estruturas soltas e a adopção de uma condução defensiva.

A entidade aconselha ainda a evitar zonas inundadas ou áreas com edifícios degradados, respeitar as interdições sinalizadas e acompanhar permanentemente as informações meteorológicas e indicações das autoridades.

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM registou até às 8h30 de hoje 116 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas associadas à Depressão Therese na Região Autónoma da Madeira.