Aluna da Francisco Franco na final nacional das "Olimpíadas da Física"

Daniela Freitas, aluna de 11.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, "vai representar a Madeira na final das 'Olimpíadas de Física 2026', depois de ter obtido a medalha de prata (2.º lugar) na eliminatória regional que decorreu no dia 21 de Março na Universidade da Madeira".

Nesta etapa das Olimpíadas, "os alunos responderam a provas escritas no âmbito da Física e realizaram uma prova experimental, assim como a análise dos resultados obtidos", conta a ESFF. "Após uma manhã intensa, tiveram ainda oportunidade de visitar os laboratórios de Física, Eletrónica e Matemática onde participaram em atividades de cariz lúdico-científico nestas três áreas e puderam questionar os investigadores da Universidade da Madeira e satisfazer algumas curiosidades".

Desta forma, "a aluna do curso de ciências e tecnologias da Francisco Franco vai disputar, com mais dois representantes da RAM, a eliminatória nacional que decorrerá sob a responsabilidade de docentes da Universidade de Coimbra no próximo dia 16 de Maio".

Sob orientação da professora de Física e Química, Cláudia Costa, "a Escola Secundária de Francisco Franco participou na eliminatória regional das Olimpíadas de Física 2026 com os seguintes alunos: Bernardo Freitas; Salvador Basílio; Daniela Freitas; João Bernardo Silva e Iara Figueira", conclui.