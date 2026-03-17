Alunos e paroquianos demonstram apoio ao padre Manuel Ornelas

Vários antigos alunos da escola da APEL, assim como paroquianos estiveram, esta tarde, na missa que o padre e professor Manuel Ornelas celebrou, na paróquia de Santa Maria Maior, para demonstrar apoio.

Durante a tarde de segunda-feira, a direcção da escola da APEL confirmou ao DIÁRIO que recebeu recentemente uma denúncia de duas alunas sobre alegados "comportamentos menos adequados" por parte de um docente da instituição.

A direcção da escola assegurou que o caso está a ser tratado com a "máxima seriedade" desde o primeiro momento, tendo desencadeado os procedimentos internos para averiguação da situação, nomeadamente "a recolha de informação junto das partes envolvidas, garantindo sempre o respeito pelos princípios de confidencialidade, presunção de inocência e protecção dos alunos e restantes membros da comunidade educativa."

A Diocese do Funchal confirmou, igualmente, que foi alertada para a averiguação interna da Escola, referindo que “aguardará o resultado dessa inquirição interna.”

Contactado pelo DIÁRIO, o docente e pároco decidiu não comentar publicamente a denúncia apresentada, esclarecendo que seguirá a recomendação dos seus advogados.

Nas redes sociais têm surgido várias manifestações de ex-alunos e fiéis a prestar solidariedade para com o professor e pároco.