Alunos e paroquianos demonstram apoio ao padre Manuel Ornelas
Vários antigos alunos da escola da APEL, assim como paroquianos estiveram, esta tarde, na missa que o padre e professor Manuel Ornelas celebrou, na paróquia de Santa Maria Maior, para demonstrar apoio.
Durante a tarde de segunda-feira, a direcção da escola da APEL confirmou ao DIÁRIO que recebeu recentemente uma denúncia de duas alunas sobre alegados "comportamentos menos adequados" por parte de um docente da instituição.
Professor da APEL acusado por alunas de comportamentos "menos adequados"
Questionada pelo DIÁRIO, a escola confirma que está a averiguar a situação
Andreia Correia , 16 Março 2026 - 18:08
A direcção da escola assegurou que o caso está a ser tratado com a "máxima seriedade" desde o primeiro momento, tendo desencadeado os procedimentos internos para averiguação da situação, nomeadamente "a recolha de informação junto das partes envolvidas, garantindo sempre o respeito pelos princípios de confidencialidade, presunção de inocência e protecção dos alunos e restantes membros da comunidade educativa."
A Diocese do Funchal confirmou, igualmente, que foi alertada para a averiguação interna da Escola, referindo que “aguardará o resultado dessa inquirição interna.”
Erica Franco , Andreia Correia , 16 Março 2026 - 20:29
Contactado pelo DIÁRIO, o docente e pároco decidiu não comentar publicamente a denúncia apresentada, esclarecendo que seguirá a recomendação dos seus advogados.
Carolina Rodrigues , 17 Março 2026 - 13:19
Nas redes sociais têm surgido várias manifestações de ex-alunos e fiéis a prestar solidariedade para com o professor e pároco.
"O senhor Padre nunca excedeu os limites"
Antigos alunos organizam concentração em apoio ao professor da APEL, que está a ser acusado de "comportamentos menos adequados"
Carolina Rodrigues , 17 Março 2026 - 13:36
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