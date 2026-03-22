Escola Gonçalves Zarco obtém 2.º lugar na Final Regional das Olimpíadas de Física

O 2.º lugar na Final Regional das Olimpíadas de Física, que decorreu este sábado, 21 de Março, nas instalações da Universidade da Madeira, foi conquistado por alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

A iniciativa, organizada pela Sociedade Portuguesa de Física, reuniu estudantes de diferentes níveis de ensino para a realização de provas teóricas e práticas ao longo da manhã.

Em nota emitida, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco explica que “a manhã foi ocupada pelas provas teórica e prática”, tendo o programa incluído ainda “visitas orientadas aos laboratórios de Física, Electrotecnia e Comunicações” durante a tarde, bem como uma actividade de robótica promovida pelo Departamento de Matemática.

A Escola Gonçalves Zarco esteve representada por alunos de dois escalões, nomeadamente no Escalão A (9.º ano), João Silva, João Meneses e Laura Abreu; e no Escalão B (11.º ano), João Cabral, Nuno Freitas e Andres Ledezma, acompanhados pelos professores Helena Silva e Eugénio Carvalho.

A equipa do Escalão A destacou-se ao alcançar o 2.º lugar. Segundo a escola, “foi o único estabelecimento de ensino da Região que concorreu aos dois escalões, 9.º e 11.º anos de escolaridade”.

O evento ficou ainda marcado pelo convívio entre participantes. “Foi, sem dúvida, um dia muito bem passado, entre nervosismo, partilha e conhecimento e… muita chuva”, refere a instituição de ensino.

A fase nacional das Olimpíadas de Física decorrerá a 16 de Maio, altura em que serão apurados os participantes das Olimpíadas Internacionais 2027, que decorrem em Julho de 2027, das Olimpíadas Ibero-americanas 2027, que decorrem em Setembro de 2027.

A Final Nacional das Olimpíadas de Física contará com a participação de alunos da Escola da APEL, daEscola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo) e da Escola Secundária Francisco Franco.