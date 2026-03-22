Francisco Gomes acusa Governo da República de mentir aos madeirenses

O deputado Francisco Gomes acusa o Governo da República de mentir aos madeirenses e exige que Luís Montenegro avance de imediato com a ligação marítima entre o continente e a Madeira. O parlamentar do Chega afirma que o executivo continua a adiar uma solução essencial para a mobilidade e coesão territorial.

Segundo o deputado eleito pelo círculo da Madeira, a ligação ferry não é um luxo nem uma opção política, mas sim um direito dos madeirenses que decorre directamente do princípio da continuidade territorial e da igualdade entre portugueses.

"A ligação ferry não é um capricho, não é um luxo, mas um direito. E quem continua a adiar este processo está, na prática, a negar aos madeirenses aquilo que lhes é devido", considera Francisco Gomes, recordando as sucessivas promessas por parte do PSD em relação a esta ligação. Aliás, afirma que os consecutivos anúncios sobre este tema demonstram falta de vontade política e desrespeito pelos madeirenses.

"Prometem o ferry em todas as campanhas, mas, quando chega o momento de decidir, fazem exactamente o contrário. Isto é enganar os madeirenses de forma com o único objectivo de lhes sacar votos", atira. Nesse sentido, lamenta que já tenham sido rejeitadas três propostas apesentadas pelo Chega com vista a recuperação do ferry. "Isto é uma vergonha e mostra que, na realidade, o PSD de Montenegro não quer ferry nenhum", termina.