Élia Ascensão participa em palestra sobre democracia na Francisco Franco

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, participou hoje numa palestra intitulada “Democracia e Instituições Políticas”, na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal. A iniciativa envolveu cerca de 100 alunos.

Durante a palestra foram abordados temas como a participação política, a importância da democracia e o papel da política na vida quotidiana.

Na sua intervenção autarca destacou que “a política não é um emprego, mas uma missão e um serviço em prol da sociedade”, defendendo que quanto mais cidadãos participarem, mais a democracia e as suas instituições reflectem a vontade da população.