Queda de blocos leva ao encerramento do Caminho da Jangalinha

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Machico informou que o Caminho da Jangalinha, na freguesia do Porto da Cruz, encontra-se encerrado devido à queda de blocos e movimentos de massas registados naquela zona.

Segundo a informação divulgada à população, o encerramento da via foi determinado por questões de segurança, não sendo para já conhecida uma previsão para a reabertura da circulação.