Kuwait actuou de madrugada contra "vários drones hostis"

O Ministério da Defesa do Kuwait informou hoje que as Forças Armadas detetaram durante a madrugada "vários drones hostis" dentro do seu espaço aéreo e assegurou que agiu conforme os protocolos de segurança estabelecidos.

Num comunicado hoje divulgado, o porta-voz oficial do Ministério da Defesa do Kuwait, coronel Saud Abdulaziz Al Atwan, declarou que o Exército do Kuwait detetou, na madrugada de hoje, "vários drones hostis dentro do espaço aéreo kuwaitiano, e foram tomadas as medidas correspondentes de acordo com os procedimentos estabelecidos".

"As forças armadas reafirmam plena preparação para preservar a segurança da pátria e a segurança dos cidadãos e residentes", acrescentou na breve nota, compartilhada através da conta oficial do Exército do Kuwait no X.

Este incidente soma-se aos múltiplos incidentes com drones iranianos contra o Kuwait no contexto da guerra iniciada em 28 de fevereiro de 2026 pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Em março e abril de 2026, as autoridades kuwaitianas denunciaram ondas de drones que atacaram infraestruturas críticas como o Aeroporto Internacional do Kuwait, onde impactaram tanques de combustível e provocaram incêndios sem causar vítimas.

Também foram atacadas refinarias, bem como instalações petrolíferas, centrais elétricas e plantas de dessalinização com danos materiais em vários casos.

No dia 08 de abril, os Estados Unidos e o Irão concordaram com um cessar-fogo que permanece em vigor, apesar de a tensão entre ambas as partes ter escalado pelo controlo do estreito de Ormuz, um dos principais corredores energéticos do mundo.