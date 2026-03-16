Diocese aguardará por conclusão interna da APEL

A Diocese do Funchal confirmou que já foi alertada para a averiguação interna da Escola da APEL, relativamente à acusação por parte de duas alunas a um professor alegadamente por comportamentos “menos adequados”.

A Diocese refere, após questionada pelo DIÁRIO, que “aguardará o resultado dessa inquirição interna.”

Como noticiado esta tarde, a APEL desencadeou procedimentos internos para a averiguação da situação, nomeadamente "a recolha de informação junto das partes envolvidas, garantindo sempre o respeito pelos princípios de confidencialidade, presunção de inocência e protecção dos alunos e restantes membros da comunidade educativa."