Dia Internacional da Matemática passa pela Francisco Franco

A Associação de Professores de Matemática (APM) volta a assinalar no próximo sábado o Dia Internacional da Matemática (DIM). O também conhecido como Dia do Pi, contará este ano com "um conjunto de iniciativas que pretendem aproximar a matemática de toda a comunidade", neste caso com um evento que passa pela Escola Secundária Francisco Franco.

"Desde 2023 que a APM tem reforçado esta comemoração com o objetivo de transmitir uma mensagem clara: a matemática faz parte da vida de todos", explica. "A associação defende que esta disciplina não é exclusiva de especialistas ou de pessoas com talentos considerados excecionais. Pelo contrário, está presente no quotidiano e todos são capazes de pensar matematicamente", assegura.

Segundo a APM, "a democratização do acesso à matemática é essencial para a formação de cidadãos mais informados e competentes, numa sociedade cada vez mais marcada pela ciência, pela tecnologia e pela necessidade de interpretar dados e resolver problemas".

Na foto, um dos símbolos desta celebração, a mascote "DIM", imagem "criada pela ilustradora Cristina Sampaio a convite do professor José Paulo Viana. Desde então, a personagem acompanha as atividades ligadas ao Dia Internacional da Matemática e tornou-se um elemento identificador desta iniciativa, no que à APM diz respeito".

Refira-se que "o programa deste ano inclui duas conferências dirigidas a professores, estudantes e ao público em geral. José Paulo Viana apresentará, no Funchal, na Escola Secundária Francisco Franco, a conferência 'Contar, arranjar, combinar', dedicada ao fascínio e às aplicações da matemática no quotidiano. Já o professor Jaime Carvalho e Silva, a partir de Aveiro, abordará 'O papel da matemática no desenvolvimento da sociedade contemporânea'", resume.

Além das conferências, "a APM promove também um concurso criativo inspirado no tema deste ano 'Matemática e Esperança'. A iniciativa desafia os participantes a explorarem a matemática através do audiovisual, convidando jovens e entusiastas da área a assumirem o papel de realizadores ou argumentistas", insta. "Com estas atividades, a associação pretende mostrar que a matemática pode surgir nos lugares mais inesperados - 'ao virar de qualquer esquina' - e que continua a ser uma ferramenta essencial para compreender e construir o mundo atual", conclui.

Sobre José Paulo Viana

Professor de Matemática do ensino secundário (aposentado).

Entusiasta das matemáticas recreativas e da Magia Matemática.

Autor, durante mais de 28 anos, da secção semanal "Desafios" no jornal Público.

Em 2014, foi-lhe atribuído o Prémio Ciência Viva nos Media.

Divulgador de Matemática através de conferências e sessões em escolas e em locais públicos.