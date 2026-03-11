Associação de Estudantes da Francisco Franco organiza "Passaporte para o Futuro"

A Associação de Estudantes da Escola Secundária de Francisco Franco organiza, entre 16 e 22 de Março, uma iniciativa denominada "Passaporte para o Futuro", direccionada em específico para os alunos a frequentar o 12.º ano.

"A iniciativa pretende apoiar os alunos finalistas numa fase crucial das suas vidas: a transição para o ensino superior, para o mercado de trabalho e para uma vida adulta mais autónoma e informada", informa a organização. "Cada atividade do 'Passaporte para o Futuro' foi delineada para proporcionar ferramentas práticas, momentos de reflexão e experiências de convívio que reforcem competências essenciais", acrescenta.

Assim, nos dias 16 e 17 de Março, a partir das 11h45, irá realizar-se uma conferência intitulada "Empregos e Futuro", na sala de sessões da Francisco Franco, "cujo objetivo é proporcionar conhecimento sobre o mercado de trabalho, oportunidades profissionais e novos caminhos após o ensino secundário. Pretende-se, ainda, com estas duas conferências ajudar os alunos a tomarem decisões conscientes sobre o seu percurso", explica.

Já no dia 19 de Março, a partir das 10 horas, também na Sala de Sessões, "decorre um workshop prático sobre literacia financeira: gestão de dinheiro, poupança, responsabilidades financeiras e preparação para a vida adulta — um tema indispensável para qualquer estudante que esteja prestes a iniciar uma nova etapa", aponta.

Por fim, no dia 20 de Março, sexta-feira, pelas 11h45, na mesma Sala de Sessões da escola, "haverá uma conversa aprofundada sobre planeamento financeiro e escolhas responsáveis no pós‑secundário".

Acresce que a iniciativa "Passaporte para o Futuro" irá terminar "com um convívio no Porto Moniz no fim-de-semana de 21 e 22 de Março.