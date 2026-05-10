Israel mata dois agentes da polícia no Sul de Gaza

Israel matou dois agentes da polícia e feriu várias pessoas num ataque com drone em Khan Yunis, sul da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor, disse a Defesa Civil do enclave palestiniano.

A polícia de Khan Yunis relatou à agência espanhola EFE que o drone visou o veículo civil em que Wisam Abdelhadi, diretor de investigação do mesmo corpo, viajava. A mesma fonte identificou o outro falecido como Fadi Heikal, também sargento da polícia.

O gabinete de imprensa do hospital Al Nasser em Khan Yunis, para onde os corpos foram transferidos, confirmou à EFE que ambos morreram imediatamente após o ataque e chegaram ao hospital sem vida.

O exército israelita não comentou o ataque até agora.

Nas últimas horas, outros dois ataques de drones israelitas mataram uma pessoa no campo de refugiados de Al Magazi (centro) e deixaram vários feridos em Shakush (sul). Além disso, Israel intensificou os seus ataques de artilharia a Al Qarara (sul) e Bureij (centro).

O número de pessoas mortas na Faixa de Gaza por fogo israelita atingiu no sábado 72.736 desde outubro de 2023, depois de o Ministério da Saúde local ter identificado 103 corpos e os ter adicionado ao total.

Além disso, apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro, pelo menos 850 pessoas foram mortas na Faixa nestes sete meses, o que equivale a uma média de quatro mortes diárias por ataques aéreos ou por tiros de tropas israelitas ainda estacionadas na chamada linha amarela.

A ofensiva israelita no enclave começou após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e quase 250 raptados, segundo o balanço oficial.