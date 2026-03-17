Padre mantém silêncio sobre denúncia na APEL
O docente e pároco Manuel Ornelas decidiu não comentar publicamente a denúncia apresentada por duas alunas da Escola da APEL, que alegam “comportamentos menos adequados” do professor. A situação tornou-se pública ontem à tarde, depois de uma publicação nas redes sociais a dar conta das queixas.
Contactado pelo DIÁRIO, o padre esclareceu que, seguindo a recomendação dos seus advogados, não se pronunciará sobre o assunto neste momento.
Professor da APEL acusado por alunas de comportamentos "menos adequados"
Questionada pelo DIÁRIO, a escola confirma que está a averiguar a situação
Na tarde de ontem, a direcção da escola assegurou que o caso está a ser tratado com a "máxima seriedade" desde o primeiro momento, tendo desencadeado os procedimentos internos para averiguação da situação, nomeadamente "a recolha de informação junto das partes envolvidas, garantindo sempre o respeito pelos princípios de confidencialidade, presunção de inocência e protecção dos alunos e restantes membros da comunidade educativa."
Diocese aguardará por conclusão interna da APEL
A Diocese do Funchal confirmou que já foi alertada para a averiguação interna da Escola da APEL, relativamente à acusação por parte de duas alunas a um professor alegadamente por comportamentos “menos adequados”.
Também a Diocese do Funchal confirmou que já foi alertada para a averiguação interna da Escola da APEL e referiu que “aguardará o resultado dessa inquirição interna.”
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