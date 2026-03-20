Tornado no Porto Santo provoca 25 ocorrências sem feridos

Ao final da tarde desta sexta-feira, o Porto Santo foi atingido por um tornado, fruto de "um fenómeno extremo associado a uma célula convectiva, com precipitação intensa durante cerca de 20 minutos".

O incidente resultou em 25 ocorrências: 3 quedas de árvores, 7 danos em edifícios e 15 inundações.

Tornado provoca estragos no Porto Santo Vídeos e fotografias de porto-santenses ilustram aquilo que consideram ter sido um mini tornado

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, a situação meteorológica encontra-se agora "normalizada" e não foram registadas vítimas, apenas danos materiais.

No terreno estiveram 35 operacionais e 17 meios técnicos, incluindo bombeiros, Serviço Municipal de Protecção Civil, Empresa de Electricidade, Águas e Resíduos da Madeira, Polícia de Segurança Pública e Gabinete de Administração Pública Regional do Porto Santo.