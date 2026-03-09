Colisão provoca um ferido
Um homem ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre uma viatura ligeira e uma mota, na Rotunda do Hospital, no Funchal.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma equipa médica para o local e prestaram assistência à vítima de 44 anos que apresentava um trauma no membro inferior esquerdo.
Após a imobilização, foi realizado o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
