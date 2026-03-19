Depressão polar Therese provoca 50 ocorrências nos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores atualizou hoje para 50 as ocorrências na sequência da passagem da depressão polar Therese pela região.

Do total de ocorrências, 31 foram registadas na ilha de São Miguel, nove na ilha Terceira, seis no ilha Pico, três na ilha do Faial e uma na ilha de São Jorge, refere-se numa nota enviada aos 'media'.

A maioria das situações reportadas "continuam a corresponder a quedas de árvores e queda de estruturas, tendo-se verificado registo de danos materiais".

O arquipélago dos Açores está a ser atingido desde terça-feira pela depressão Therese, com um sistema frontal associado que está a provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas de até 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e 110 km/h nos grupos Central (Graciosa, Terceira São Jorge, Pico e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu hoje avisos laranja e amarelo por vento para os grupos Oriental e Central e amarelo por agitação marítima e "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" para ambos os grupos de ilhas.

O aviso laranja para o grupo Oriental é válido até às 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e para o grupo Central até às 17:00.

Os avisos amarelos estendem-se até sexta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.