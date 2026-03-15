Choque em cadeia provoca dois feridos em São João
Um choque em cadeia envolvendo três viaturas ligeiras provocou, esta manhã, dois feridos na Estrada de São João, no Funchal, logo após a rotunda daquela via.
De acordo com informações recolhidas no local, o sinistro ocorreu numa zona onde os condutores costumam parar para ceder passagem ao trânsito que sobe ou desce a Rua Dr. João Serra Velez Caroço. Nessa altura, os veículos encontravam-se imobilizados quando o último automóvel embateu no segundo, que acabou por ser projectado contra o primeiro.
Uma testemunha que presenciou o sucedido indicou ao DIÁRIO que o condutor da última viatura poderá não se ter apercebido da paragem dos carros à sua frente, o que terá originado a colisão em cadeia.
À chegada dos meios de socorro, as vítimas já se encontravam fora das viaturas e apresentavam ferimentos considerados ligeiros, tendo recebido assistência no local.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam ao transporte para o hospital de uma das vítimas, um indivíduo na casa dos 60 anos, enquanto a outra pessoa ferida, cuja idade não foi possível apurar, foi encaminhada para a unidade hospitalar pela Cruz Vermelha Portuguesa. Entre as vítimas está uma senhora que seguia no banco traseiro da segunda viatura e o condutor do terceiro veículo envolvido no embate.
No local estiveram também os Bombeiros Sapadores do Funchal, que procederam à limpeza da via, juntamente com a PSP que tomou conta da ocorrência. Quanto aos danos materiais, foram registados estragos na traseira da primeira viatura, na dianteira e traseira da segunda e na parte frontal do terceiro automóvel, sendo este último o que aparenta ter sofrido maiores danos.
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