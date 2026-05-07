Rússia derruba 350 drones dois dias antes do desfile do Dia da Vitória

As defesas antiaéreas da Rússia abateram, nas últimas dez horas, 347 drones ucranianos, o maior ataque dos últimos tempos, a dois dias do desfile militar do 81.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi.

"Durante a noite passada [das 21:00 (18:00 em Lisboa) de quarta-feira até às 07:00 (04:00 em Lisboa) de hoje], as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 347 drones ucranianos de asa fixa", indicou o ministério russo da Defesa na plataforma russa de mensagens MAX.

A mesma fonte indicou que os ataques foram repelidos em 21 regiões russas, incluindo a de Moscovo, e nos mares de Azov, Cáspio e Mar Negro.

O ataque em larga escala ocorre dentro do período de cessar-fogo, decretado na véspera pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não foi apoiado pela Rússia, e a dois dias do desfile da Vitória em Moscovo, que se celebra no dia 09.

O ministério russo dos Negócios Estrangeiros advertiu na quarta-feira para um "ataque de retaliação inevitável", caso Kiev ataque Moscovo no dia do desfile militar, e apelou aos diplomatas estrangeiros para que abandonassem a capital ucraniana.

A diplomacia da Rússia recordou, através de um comunicado, que o ministério da Defesa já tinha alertado para as consequências de uma eventual tentativa de frustrar as comemorações de "uma festa sagrada para todos os russos", e instou a que as declarações fossem levadas com "a máxima seriedade".

A Rússia não aderiu anteriormente à trégua unilateral e por tempo indeterminado, anunciada por Zelensky em resposta a uma proposta anterior feita pelo líder russo, Vladimir Putin, que pediu a Kiev a cessação das hostilidades nos dias 08 e 09 de maio.

Moscovo não comentou até a proposta de Zelensky e os ataques russos continuaram.

Ao mesmo tempo, as autoridades regionais russas denunciaram que Kiev também não respeitou a sua própria trégua, uma vez que os ataques com drones contra o território russo continuaram.