Artesãos do Porto Santo homenageados

Dois artesãos do Porto Santo foram hoje homenageados no âmbito da Semana do Artesão, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, presidiu esta tarde à Cerimónia de Homenagem à Carreira aos artesãos João Melim e José Andrade “Ramos” (ambos a título póstumo), na arte de trabalhar a Cana Vieira.

As artesãs Maria Otília Melim e Maria Amélia Melim serão homenageadas posteriormente, pela sua arte de trabalhar o Palmito, uma vez que condições meteorológicas adversas não permitiram assegurar a deslocação entre ilhas das duas artífices.

"Com esta iniciativa, o Governo Regional procura reconhecer, valorizar e divulgar o saber e trabalho destes artesãos do Porto Santo", revela Nuno Maciel, "salvaguardando assim o nosso património cultural, material e imaterial".

Para o governante, com a tutela do IVBAM, a Semana do Artesão revestiu-se de uma oportunidade única para os interessados nas artes e ofícios tradicionais, assumindo-se como um local de encontro dos mais prestigiados artesãos da região, proporcionando aos seus visitantes uma oportunidade única de contactar, com proximidade, junto de quem se dedica, com habilidade e criatividade a estes ofícios tão representativos da nossa cultura e que permanecem, com originalidade e engenho, nos nossos dias”, adiantou o Secretário Regional de Agricultura e Pescas.

A Semana do Artesão apresentou-se como um evento multidisciplinar, que englobou uma exposição, oficinas práticas, artesãos a trabalharem ao vivo, vendas ao público e ainda conversas sobre as artes em destaque, tudo com acesso livre e gratuito.

A Semana do Artesão encerra amanhã, dia 21 de Março, na presença de vários artesãos, nas áreas da tecelagem, vimes, tanoaria, embutidos em madeira e palmitos, que vão estar a trabalhar ao vivo entre as 10 e as 13 horas.

Decorre ainda uma oficina prática de mini barretes de orelhas com a Luz Ornelas.