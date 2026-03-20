Depressão Therese provoca 67 ocorrências na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil fez, esta tarde, o balanço da passagem da depressão Therese pelo arquipélago da Madeira, registando um total de 67 ocorrências até às 18 horas desta sexta-feira.

De acordo com o ponto de situação divulgado, a maioria das situações esteve relacionada com os efeitos das condições meteorológicas adversas, destacando-se 15 quedas de árvores e 14 movimentos de massas. Foram ainda registadas 5 quedas de redes eléctricas, 10 situações de sinalização de perigo e 3 quedas de estruturas.

O relatório dá também conta de 2 desabamentos, 2 remoções de elementos em perigo, 1 queda de elementos de construção e 1 inundação, além de 14 ocorrências diversas associadas ao mau tempo.

O concelho do Funchal foi o mais afectado, com 21 ocorrências registadas, seguido de Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (10) e Machico (9). Registaram-se ainda intervenções na Calheta e no Porto Moniz (4 cada), Ribeira Brava e Santana (2 cada), bem como na Ponta do Sol e em São Vicente, com uma ocorrência em cada município.

No terreno estiveram empenhados 160 operacionais, apoiados por 77 meios técnicos.