Mais de três dezenas de ocorrências na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil acaba de divulgar um ponto de situação das ocorrências da depressão Therese até ás 8h00 desta sexta-feira.

Assim, foram registadas 35 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas, a saber: 5 quedas redes elétricas, 9 quedas árvore, 3 sinalizações de perigo, uma queda de elemento, duas quedas de estruturas, uma inundação, três movimentos de massas, uma remoção de elementos em perigo e 10 outras ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Nestas operações foram mobilizados 88 operacionais e 42 meios técnicos em 7 municípios afectados, nomeadamente o Funchal (14), Machico (9), Santa Cruz (6), Calheta (2), Câmara de Lobos (1), Ribeira Brava (1) e Santana (1).

De acordo com a Protecção Civil "todas as ocorrências foram prontamente resolvidas no patamar municipal".

Uma das ocorrências foi a queda de algumas árvores na zona da Eira do Serrado, condicionando a circulação automóvel. Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local, bem como a PSP e as Estradas da Madeira. A EEM também está no local para repor a iluminação.