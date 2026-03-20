Apresentado o I Roteiro Gastronómico do Porto Santo

O Roteiro Gastronómico, uma iniciativa da Associação de Indústria, Comércia e Turismo do Porto Santo (AICTPS), foi apresentado esta sexta-feira, no Hotel Navigator Columbus, no Porto Santo.

José António Castro, da AICTPS, entidade organizadora do evento, adiantou que a iniciativa passa a integrar "o portefólio de iniciativas" para a ilha do Porto Santo.

"A AICTPS, enquanto associação de empresários e comerciantes da ilha do Porto Santo, não se restringe apenas à organização da Expo Porto Santo ou da Expo Natal, mas também promove outros tipos de eventos, como festivais de artesanato ou mesmo a exposição de pintura que está actualmente patente no Hotel Navigator Columbus Porto Santo", esclareceu.

José António Castro referiu ao DIÁRIO que este roteiro gastronómico vai “começar na próxima segunda-feira, com a participação de 12 restaurantes. Há outros que vão acompanhar o desenrolar da iniciativa e, posteriormente, avaliaremos a sua entrada na próxima edição".

Na apresentação marcou também presença o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, que destacou a importância deste tipo de iniciativas para a economia local. "Desde o início do meu percurso na Câmara Municipal que defendo que os eventos são um dos principais motores para dinamizar a economia local", referiu.

O autarca sublinhou ainda que "as pessoas precisam não só de condições ao nível da mobilidade e de preços acessíveis para chegar ao Porto Santo, mas também de razões que as motivem a visitar".

"Eventos como este devem realizar-se nos estabelecimentos locais e, preferencialmente, nas épocas de menor afluência, permitindo promover o Porto Santo, a restauração e a gastronomia junto de quem nos visita", disse, acrescentando estar agradado com o modelo adoptado. "Porque numa altura de falta de mão de obra é difícil criar dois momentos distintos, em que os estabelecimentos tenham de estar num espaço comum e, ao mesmo tempo, a funcionar nos seus próprios espaços", explicou.

Nuno Batista salientou também que "embora a participação de entidades externas seja positiva, acaba por se perder alguma identidade local, pelo que devem ser os restaurantes da ilha a assumir esse papel".

O evento gastronómico decorre entre os dias 22 e 28 de Março, em vários restaurantes da ilha dourada, contando com a participação de diversas entidades locais e empresários do sector.