Financiamento das associações de bombeiros garantiu reforço de meios humanos

Joana Silva fez a primeira intervenção no período antes da ordem do dia e abordou o modelo de financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários.

Um modelo que, referiu a deputada social-democrata, garantiu meios para o funcionamento dos bombeiros e "colocou a Madeira na linha da frente da protecção civil".

O modelo de financiamento passou de 5 milhões de euros no orçamento anterior para 8 milhões, este ano.

A Madeira tem um total de 760 bombeiros, entre profissionais, sapadores e voluntários.

O financiamento das associações de bombeiros voluntários permitiu, além do planeamento e critérios claros de fiscalização, atrair mais meios humanos.

No que diz respeito aos vencimentos, Joana Silva refere um aumento médio de 190 euros por bombeiro.