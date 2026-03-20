CRESCER promove mesa redonda sobre importância de brincar na Natureza

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, em parceria com a Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica, promove amanhã, dia 21 de Março, uma mesa redonda dedicada à importância do brincar na Natureza no desenvolvimento das crianças, no auditório do Arquivo da Madeira.

"Esta iniciativa surge no âmbito do compromisso do CRESCER com a promoção do desenvolvimento infantil saudável, integrando evidência científica recente que reforça o impacto positivo do brincar ao ar livre nas áreas cognitiva, emocional, social e motora", indica nota à imprensa.

Num contexto em que se verifica uma crescente exposição das crianças a ambientes digitais e estruturados, esta mesa redonda, com a moderação da jornalista Tânia Spínola, pretende reflectir sobre a importância do contacto directo com a natureza; o papel do brincar livre no desenvolvimento da linguagem e autorregulação; os benefícios das experiências sensoriais e do movimento em ambientes naturais e o impacto das actividades assistidas por animais no desenvolvimento global.

A iniciativa "reforça a missão do CRESCER de levar à comunidade práticas baseadas na evidência, promovendo ambientes mais ricos, inclusivos e ajustados às necessidades reais das crianças.".

Poe fim, diz que "mais do que um momento de reflexão, esta mesa redonda pretende ser um apelo à valorização do brincar como uma necessidade essencial e não um privilégio no crescimento saudável de todas as crianças".