UMa promove mesa redonda sobre 'Mulheres na Investigação e na Docência'

A Universidade da Madeira (UMa) assinala o Dia Internacional da Mulher com uma mesa redonda dedicada ao papel das mulheres na Investigação e na Inovação académica. Esta quarta-feira, 11 de Março, a partir das 17 horas, a Sala do Senado (piso -2) do Edifício da Penteada, a mesa-redonda intitulada 'Mulheres na Investigação e na Docência -UMa'.

A iniciativa reúne docentes, investigadoras seniores e alunas de doutoramento da UMa, que irão partilhar percursos, desafios e conquistas em diferentes áreas científicas, bem como reflectir sobre o impacto do seu trabalho na universidade e na Região

A entrada é livre.

Tome nota da agenda para esta quarta-feira

09h00 - Reunião Plenária n.º71

14h30 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do ISAL na Assembleia da República

14h30 - Reuniões da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil



16h00 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil



19h30 às 23h00 - Apresentação da Programação da Solferias no Design Centre Nini Andrade Silva

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Março, Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo e Dia Nacional da Epilepsia:

1879 - Morre, aos 69 anos, o escritor português José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha.

1975 - Tentativa de golpe de Estado da direita em Portugal, por oficiais próximos de António de Spínola. A derrota do grupo radicaliza a ação do Movimento das Forças Armadas (MFA).

1976 - O antigo Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, confessa ter dado indicações à CIA para impedir que o socialista Salvador Allende se tornasse Presidente do Chile, em 1970.

1988 - As localidades portuguesas do Fundão, Marinha Grande, Vila Real de Santo António e Montemor-o-Novo passam a cidade.

1990 - A Lituânia proclama a soberania.

1993 -- Morre, com 81 anos, o escritor neorrealista Manuel da Fonseca, autor de "Cerromaior" e "O Fogo e as Cinzas".

2003 - Prestam juramento os primeiros 18 juízes do Tribunal Penal Internacional, (TPI) o primeiro tribunal permanente encarregado de julgar o genocídio e os crimes de guerra, em Haia.

2008 - A proibição de venda de isqueiros inseguros para crianças e de "isqueiros de fantasia", decidida há cerca de um ano pelos 27, entra em vigor em toda a União Europeia, em Portugal é aplicada desde maio de 2007.

2015 - Os Estados Unidos e Cuba restabelecem ligações telefónicas diretas entre os dois países, no mais recente passo do processo de normalização das relações entre Havana e Washington.

2018 - A sessão plenária da Assembleia Nacional Popular da China aprova uma emenda constitucional, a eliminação do limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para os presidentes do país, que estabelece uma presidência indefinida para o atual chefe de Estado, Xi Jinping.

2019 - O decreto do Governo que repõe dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado dos professores é promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que vai permitir aos docentes recuperar parte da carreira este ano.

2020 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara a doença covid-19 como pandemia.

2021 - A investigadora, professora catedrática e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Elvira Fortunato vence o Prémio Pessoa 2020, por "uma carreira de excecional projeção, dentro e fora do país" e pelo "contributo notável para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação português"

2023 - A Assembleia Popular Nacional, no Palácio do Povo, em Pequim, elege Li Qiang, de 63 anos, como novo primeiro-ministro, considerado um dos aliados mais próximos do Presidente chinês, Xi Jinping.

2025 - A Assembleia da República chumba a moção de confiança apresentada pelo Governo liderado por Luís Montenegro, o que provoca a sua demissão (de acordo com a Constituição, a "não aprovação de uma moção de confiança" implica a "demissão do Governo"), com votos contra de PS, Chega, BE, PCP, Livre e deputada única do PAN, Inês Sousa Real. PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal votaram a favor.

