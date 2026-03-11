Ordem dos Engenheiros na Madeira promove sessão sobre mobilidade eléctrica

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promove amanhã, 12 de Março, às 17 horas, uma 'Tarde de Engenharia' dedicada à análise do estado actual e das tendências futuras da mobilidade eléctrica.

Organizado pelo Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Mecânica, em parceria com a Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico (APVE), o evento decorrerá em formato online, com possibilidade de acompanhamento presencial na sede regional da Ordem dos Engenheiros.

A sessão irá abordar temas como a democratização do veículo eléctrico, a inovação tecnológica ao nível das baterias e autonomia, as infra-estruturas de carregamento e os principais desafios do sector.

A iniciativa contará com a participação de especialistas e profissionais da área da mobilidade eléctrica, incluindo Paulo Pereirinha (APVE/ISEC Coimbra), Filipe Machado (bOOmE Vehicles), Miguel Branco (economista), Pedro Nunes (Enable Mobility) e Gonçalo Castelo Branco (EDP).

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória no Portal da Ordem dos Engenheiros, até 11 de Março: link.