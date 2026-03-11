ACAPORAMA promove workshop sobre 'IRS Sem Complicações'

Com a aproximação do período de entrega da declaração de IRS, voltam também as dúvidas que todos os anos preocupam muitos contribuintes. Questões como saber se estão a declarar corretamente os seus rendimentos, se estão a aproveitar todas as deduções disponíveis ou se poderão estar a pagar mais imposto do que deveriam são frequentes nesta altura. Para responder a estas necessidades, a Academia de Formação ACAPORAMA, em parceria com o projecto Finanças Acessíveis, criou o workshop 'IRS Sem Complicações', uma formação prática pensada para ajudar os participantes a compreender melhor o funcionamento do sistema fiscal e a lidar com a sua declaração de IRS de forma mais segura e informada.

Estas preocupações são particularmente comuns entre quem tem rendimentos provenientes de trabalho por conta de outrem, recibos verdes ou Alojamento Local, situações em que existem diferentes categorias de rendimento, anexos específicos e regras fiscais próprias, o que pode tornar o processo mais complexo.

A formação será ministrada por Carolina Luís, mestre em Contabilidade, contabilista certificada e especialista em finanças aplicadas ao Alojamento Local.

Durante as sessões, os participantes irão aprender a compreender o funcionamento do sistema de IRS, identificar correctamente as deduções aplicáveis, calcular o rendimento colectável, preencher os anexos necessários no Portal das Finanças e interpretar a nota de liquidação. A formação inclui ainda uma simulação prática no Portal das Finanças, permitindo aplicar os conhecimentos de forma imediata e esclarecer dúvidas frequentes.

Mais do que ensinar apenas a preencher uma declaração, o objectivo desta formação passa por ajudar os participantes a compreender melhor o seu enquadramento fiscal, evitando erros comuns e ganhando maior confiança na gestão das suas obrigações fiscais.

O workshop decorrerá nos dias 16, 18, 23, 25 e 30 de Março, entre as 14h00 e as 17h00, na Casa do Povo da Calheta.

As vagas são limitadas e as inscrições já se encontram abertas. Para mais informações ou inscrição, os interessados podem contactar através dos números 291 761 460 ou 291 822 300.