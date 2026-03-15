Madeirense Marcos Freitas é campeão nacional de ténis de mesa

O madeirense Marcos Freitas, do Clube Desportivo São Roque, sagrou-se neste domingo campeão nacional de seniores em ténis de mesa, na prova realizada no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia. Repetiu, assim, o êxito obtido em 2005, somando títulos nacionais de singulares em todos os escalões.

Marcos Freitas participou na quarta final da sua carreira, tendo vencido dois títulos e perdido dois, o último dos quais na época passada, frente a João Geraldo (2-4). Hoje, o atleta madeirense bateu o mesmo João Geraldo por 4-0 (12-10, 11-7, 13-11, 13-11).

Na final feminina, Matilde Pinto (Sporting CP) venceu a açoriana Júlia Leal por 4-2, tendo conquistado o título na segunda final consecutiva em que participou, depois de na época passada ter perdido para Tatiana Garnova. A atleta sportinguista conquistou aos 19 anos o título sénior pela primeira vez na sua carreira, depois de ter subido ao lugar mais alto do pódio em todos os escalões, excepto em infantis.