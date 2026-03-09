UMa assinala Dia Internacional da Mulher com uma mesa redonda

A Universidade da Madeira (UMa) assinala o Dia Internacional da Mulher com uma mesa redonda dedicada ao papel das mulheres na Investigação e na Inovação académica.

No próximo dia 11 de Março, quarta-feira, a partir das 17 horas, terá lugar, na Sala do Senado (piso -2) do Edifício da Penteada, a mesa-redonda 'MULHERES NA INVESTIGAÇÃO E NA DOCÊNCIA – UMa”'

Segundo nota à imprensa, "a iniciativa reúne docentes, investigadoras seniores e alunas de doutoramento da UMa, que irão partilhar percursos, desafios e conquistas em diferentes áreas científicas, bem como reflectir sobre o impacto do seu trabalho na universidade e na Região".

A sessão pretende promover um espaço de diálogo aberto sobre trajectórias de carreira académica, conciliação entre vida pessoal e profissional, e o contributo das mulheres para a produção de conhecimento, para a inovação e para a internacionalização da Universidade da Madeira. Ao dar visibilidade a experiências concretas, a mesa-redonda procura também inspirar estudantes e jovens investigadoras a prosseguir percursos científicos de excelência". Universidade da Madeira

Diz ainda que "a iniciativa é aberta à comunidade académica e ao público interessado, reforçando o compromisso da Universidade da Madeira com a promoção da igualdade de oportunidades, a valorização das carreiras científicas femininas e o reconhecimento do papel central das mulheres no desenvolvimento da ciência, da docência e da inovação".

A entrada é livre.