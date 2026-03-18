Escola Jaime Moniz promove workshop sobre gestão emocional

A Escola Secundária Jaime Moniz realizou, esta manhã, o workshop “Entre o Sentir e o Agir: A Arte de Gerir as Emoções”, dirigido a alunos do 11.º ano.

A sessão foi dinamizada por Ana Lúcia Faria, psicóloga clínica e docente da Universidade da Madeira, que abordou temas como ansiedade, dependência emocional e o impacto das redes sociais na adolescência. Durante a iniciativa, foram apresentadas estratégias práticas para lidar com emoções e promover o bem-estar psicológico.

O workshop incluiu ainda técnicas de relaxamento e mindfulness, visando apoiar os alunos na gestão do stress e no desenvolvimento de competências emocionais.