Centro de Química da Madeira promove manhã sobre Nanomedicina Inovadora em parceria com a China

O Centro de Química da Madeira (CQM) organiza, no próximo dia 20 de Março, uma manhã dedicada à investigação científica no âmbito do Laboratório Conjunto China-Portugal em Nanomedicina Inovadora. A iniciativa decorrerá na Sala de Conferências 0.57, pelas 10h30, no Campus da Penteada da Universidade da Madeira, sendo necessária pré-inscrição através do site cqm.uma.pt.

O Laboratório Conjunto China-Portugal em Nanomedicina Inovadora é uma parceria entre a Universidade da Madeira, através do CQM, e a Universidade de Donghua (DHU), com o objeCtivo de reforçar a cooperação científica na área da nanomedicina, já estabelecida ao longo das últimas décadas.

O evento servirá para a apresentação pública do laboratório e contará com a participação de investigadores visitantes da DHU, que irão apresentar e discutir os avanços mais recentes no domínio dos nanomateriais e das suas aplicações em biomedicina, bem como dos investigadores do CQM associados ao laboratório.

A iniciativa será replicada no próximo mês de Junho, na Universidade de Donghua, com a deslocação dos investigadores do CQM — João Rodrigues, Helena Tomás e Dina Maciel — à China, no âmbito das atividades de cooperação em curso.

Este é o único laboratório conjunto entre a China e Portugal liderado por unidades de investigação integralmente sediadas na Região Autónoma da Madeira.

O Laboratório visa, além da investigação e desenvolvimento tecnológico, a partilha de recursos humanos e formação em nanomedicina, pretendendo alargar a sua atuação a outras regiões portuguesas e ao sul da China, nomeadamente à área da Grande Baía (Guangdong-Hong Kong-Macau), um polo de inovação, tecnologia e comércio mundial com mais de 80 milhões de habitantes.

"O CQM reforça assim o seu compromisso em fomentar redes internacionais de investigação e em proporcionar à comunidade científica regional acesso a desenvolvimentos de ponta na área da nanomedicina", destaca a instituição em comunicado de imprensa.