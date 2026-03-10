Iniciativa reflecte sobre a importância do brincar ao ar livre no desenvolvimento das crianças

O Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira recebe no próximo dia 21 de Março, pelas 10 horas, a mesa redonda “Natureza e Infância: Perspetiva Interdisciplinar sobre o Brincar”, uma iniciativa do CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, que pretende promover a reflexão sobre o papel da natureza no desenvolvimento saudável das crianças.

O evento reunirá profissionais de diferentes áreas do desenvolvimento infantil, nomeadamente a terapeuta da fala, Ana Marques, a educadora especializada, Fátima Carvalho, a terapeuta ocupacional, Magda Lemos e o pai Ricardo Miranda, num diálogo que pretende cruzar diferentes perspectivas, - científica, educativa e familiar -, sobre a importância do brincar.

O CRESCER defende que, num contexto em que as crianças passam cada vez mais tempo em ambientes fechados e expostas a ecrãs, "torna-se essencial revalorizar o brincar livre, a exploração da natureza e as experiências sensoriais ricas, elementos essenciais para um desenvolvimento equilibrado".

A mesa redonda pretende também sensibilizar para a importância de integrar metodologias pedagógicas baseadas na natureza nas escolas, promovendo contextos educativos que valorizem a experiência, o movimento, a curiosidade e a relação com o meio natural.

Paralelamente à mesa redonda, serão dinamizadas actividades lúdicas para crianças, que incluem interacção com animais, plantação de uma planta e construções com materiais naturais, permitindo vivenciar na prática os benefícios destas abordagens, numa parceira com a Quinta da Caldeira.

A iniciativa, apoiada pela Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, é de entrada gratuita e destina-se a famílias, educadores, professores, profissionais de saúde e todos os interessados no desenvolvimento infantil.