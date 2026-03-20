Arranca hoje a 52.ª Feira do Livro do Funchal

A 52.ª edição da Feira do Livro do Funchal arranca esta sexta-feira, 20 de Março. O evento vai decorrer até ao dia 29, na Avenida Arriaga, no Largo da Restauração, no Jardim Municipal do Funchal e no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A iniciativa reúne este ano mais de 52 editoras, livrarias e projectos independentes, distribuídos por 36 stands.

Ao longo de 10 dias, o Funchal transforma-se num verdadeiro palco de criação e intercâmbio, com 219 actividades culturais, 22 apresentações de livros, 14 lançamentos editoriais, mais de 100 sessões de autógrafos, um concerto diário, 21 espectáculos de teatro e marionetas, mais de 20 actividades infantojuvenis e mais de 20 actuações de rua.

A abertura oficial da Feira do Livro do Funchal terá lugar pelas 18h30 e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Confira o programa da 52.ª Feira do Livro do Funchal:

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o septuagésimo nono dia do ano, em que faltam 286 dias para o fim de 2026:

- 09h45 - Seminário do projecto ‘WAY – Quem te viu e quem te vê!’ na Escola Horácio Bento Gouveia;

- 10 horas - O Presidente da República, António José Seguro, recebe o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, no Palácio Nacional de Belém;

- Das 10 às 21 horas - Mercado de Automóveis Usados no Madeira Tecnopolo;

- 10h30 - O presidente do Governo Regional visita a 'Classe M - Frutas & Verduras, Unipessoal Lda', sediada na Zona Franca Industrial da Madeira, no Caniçal;

- 10h45 - Taça de Portugal de Masters 2026 de Pesca Desportiva no Porto Santo;

- 11 horas - A presidente do PS Madeira, Célia Pessegueiro, promove uma iniciativa política na Placa Central, em frente à Sé do Funchal;

- 11h30 - A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, preside à Cerimónia de Lançamento e Obliteração da Emissão Filatélica '50 Anos da Assembleia Legislativa da Madeira', em parceria com os CTT-Correios de Portugal, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 12 horas - Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 12 horas - Iniciativa política do JPP junto ao Campo de Futebol do Porto da Cruz;

- 16h30 - Cerimónia de homenagem à carreira de quatro artesãos do Porto Santo no Espaço das Artes e dos Ofícios Tradicionais da Madeira do IVBAM, com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel;

- 19 horas - Jantar vínico dedicado aos vinhos da Herdade da Malhadinha Nova no Restaurante Culinarium, no hotel Gardens.

Principais acontecimentos registados no dia 20 de março, Dia Mundial do Sapo, Dia Mundial da Agricultura, Dia Internacional da Felicidade, Dia Mundial da Saúde Oral, Dia da Língua Francesa e Dia Mundial do Teatro para a Infância e Juventude:

1602 - Os Estados Gerais da Holanda criam a Companhia das Índias Orientais.

1771 - Castelo Branco passa a cidade por decisão de D. José I.

1815 - Napoleão Bonaparte entra em Paris para iniciar o segundo e último período de domínio, o chamado governo dos Cem Dias.

1849 - Luís I da Baviera abdica da coroa em favor de seu filho mais velho, Maximiliano.

1911 - Primeira greve geral em Portugal. Só em Lisboa aderiram 65 mil pessoas.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. As forças aliadas decidem a partilha da Turquia.

1920 - É encerrada a sede da Confederação Geral de Trabalhadores, em Lisboa.

1926 - É assinado em Lisboa um acordo comercial com a Alemanha.

1942 - II Guerra Mundial. Em Portugal, é determinado o racionamento da energia elétrica e de gás.

1945 - II Guerra Mundial. Invasão da Ilha Depanay, nas Filipinas, pelas forças dos Estados Unidos.

1954 - É constituída a Empresa Termoeléctrica Portuguesa, SARL., responsável pela exploração da bacia carbonífera do Douro.

1956 - A França reconhece a independência da Tunísia. Habib Bourguiba é o primeiro presidente do país.

1981 - O sindicato polaco Solidariedade responde ao espancamento policial de 23 ativistas da organização, com um apelo à greve geral e paralisações sem aviso.

1988 - O Irão acusa o Iraque de ter utilizado armas químicas, contra a revolta curda, no norte do país.

1991 - Morrem duas pessoas na sequência da queda de um avião na Base Aérea de Sintra.

1992 - Os escritores portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen e José Saramago contam-se entre as mais de 7500 assinaturas da comunidade científica e intelectuais, de 43 países, numa carta aberta a enviar ao secretária-geral das Nações Unidas (ONU) Boutros Boutros-Ghali, contra a ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

1995 - Ataque com gás Sarin no Metro de Tóquio, Japão, causa a morte de 10 pessoas e ferimentos em 5 mil. A seita religiosa Aum Shinri Kyo (Verdade suprema) é acusada do atentado.

2000 - As bolsas de Amesterdão, Bruxelas e Paris anunciam a sua fusão para formar a Euronext, que será a segunda bolsa europeia, a seguir à de Londres, em termos de capitalização.

2003 - Guerra do Golfo. Às 02:35, hora de Lisboa, a guerra dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o Iraque chega a Bagdad com três vagas de bombardeamentos aéreos e mísseis de cruzeiro disparados de navios, alegadamente dirigidos contra locais onde se encontrariam altos dirigentes do regime, nomeadamente, o próprio Saddam Hussein.

2005 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam a acordo sobre a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

2005 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, propõe um código de entrada em guerra e uma definição universal do terrorismo, no âmbito de um projeto de reforma das Nações Unidas.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o primeiro diploma do mandato presidencial, que alinha o Ensino Superior português com o Processo de Bolonha, que reorganiza os ciclos e graus do Ensino Superior, de acordo com o compromisso firmado pelos signatários da Declaração de Bolonha de constituírem, até 2010, um espaço europeu de Ensino Superior.

2014 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em Bruxelas, decidem reforçar as sanções contra a Rússia devido à anexação da Crimeia, acrescentando 12 nomes à lista de pessoas alvo de sanções.

2014 - O Parlamento Europeu e os estados-membros da União Europeia alcançam um acordo sobre a união bancária, depois de uma noite de negociações. O acordo político refere-se à liquidação ordenada de bancos da zona euro e tem como objetivo fazer com que o fardo financeiro caia sobre o setor bancário e não sobre os contribuintes.

2016 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, torna-se o primeiro líder dos Estados Unidos a visitar Cuba nos últimos 88 anos.

2018 - O ex-Presidente francês, Nicolas Sarkozy, é detido para ser interrogado pela polícia no âmbito de uma investigação sobre o financiamento da sua campanha eleitoral em 2007.

2018 - A Comissão Técnica Independente sobre os incêndios concluiu que falhou a capacidade de "previsão e de programação" para "minimizar a extensão do incêndio" na região Centro em 14, 15 e 16 de outubro de 2017, que fez 48 mortos e cerca de 70 feridos.

2019 - A Comissão Europeia anuncia uma multa de 1,49 mil milhões de euros à tecnológica norte-americana Google por práticas abusivas na publicidade 'online' que condicionaram a concorrência, sendo a terceira penalização do género imputada por Bruxelas àquela companhia.

2019 - A assembleia política do Partido Popular Europeu (PPE) decide suspender "com efeito imediato" a filiação do partido Fidesz, do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

2020 - Covid-19: A Comissão Europeia anuncia uma suspensão "inédita" das regras de disciplina orçamental impostas aos países da União Europeia, para permitir que os estados-membros "estimulem o quanto quiserem" as suas economias.

2020 - Vários bancos centrais, incluindo a Reserva Federal norte-americana, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra, anunciam uma ação coordenada para facilitar o acesso a dólares.

2020 - O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anuncia a suspensão de vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas.

2020 - O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirma o regista do primeiro caso de covid-19 no país.

2020 - Angola fecha as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas por 15 dias, prorrogável por igual período, em função do comportamento da pandemia.

2022 - O Benfica conquista pela 19.ª vez a Taça de Portugal de voleibol masculino, ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-1, em final disputada em Viana do Castelo.

2025 - A zimbabueana Kirsty Coventry, de 41 anos, torna-se na primeira mulher a presidir ao Comité Olímpico Internacional, sendo eleita logo na primeira ronda de votações para suceder ao alemão Thomas Bach durante os próximos oito anos.

Pensamento do dia: