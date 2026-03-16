Livro de Xavier Miguel em foco em nova sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal

No próximo dia 18 de Março, a nova sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal terá como foco o livro 'Bruxas e Diabos: Figuras do Mal na Literatura Madeirense (Séculos XX e XXI)', de Xavier Miguel.

"O livro resulta da dissertação de mestrado em Estudos Regionais e Locais, apresentada e defendida pelo autor na Universidade da Madeira, tendo sido publicado pela Imprensa Académica em 2024. A obra propõe uma análise das figuras do sobrenatural presentes em diversas obras da literatura madeirense, tanto de carácter popular como erudito", refere a Câmara Municipal do Funchal, em nota de imprensa.

A participação nesta sessão é gratuita e decorrerá nas instalações da Biblioteca Municipal do Funchal, situadas na Avenida Calouste Gulbenkian n.º 9.