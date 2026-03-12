 DNOTICIAS.PT
Madeira

3.ª Edição Fórum do Pão do Funchal dinamiza actividades educativas para as crianças

No âmbito da 3.ª edição do Fórum do Pão, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal e que decorre ao longo desta semana, a vereadora com o pelouro da Educação, Helena Leal, participou hoje nas actividades educativas dinamizadas pela associação A Biqueira, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Sob o tema “Com a mão na massa”, as actividades incluíram a oficina “Brindeiros e Bonecos da Avó”, que pretende sensibilizar os mais jovens para a arte tradicional de fazer pão e para a sua importância na cultura madeirense.

O evento integra a Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR, assinalando o Dia Mundial do Cereal, comemorado a 7 de Março.

O ponto alto das comemorações terá lugar amanhã, na Sala da Assembleia Municipal, com a realização de um painel de discussão intitulado “Do Cereal ao Pão”, que contará com vários oradores, numa sessão presidida pela vereadora Helena Leal.

