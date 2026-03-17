Saiba o que hoje é notícia

Professores do ensino artístico especializado manifestam-se hoje no Porto e em Lisboa para exigir a aplicação da lei que prevê a vinculação destes docentes.

"A lei não está a ser cumprida", acusa a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), referindo-se à situação dos docentes das componentes técnico-artísticas do Ensino Artístico Especializado (EAE) das Artes Visuais e dos Audiovisuais.

Para "denunciar o incumprimento da legislação" e exigir respostas do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), os professores vão manifestar-se hoje junto à Escola Artística Soares dos Reis, Porto, e à Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

A Fenprof conta que a história destes docentes é marcada por "precariedade prolongada e diversas injustiças", e que foram as lutas dos últimos anos que permitiram alcançar alguns objetivos, como as vinculações de 2018 e de 2023.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A exposição "Heritage of Hope: The abolitionist legacy in Europe", que aborda a trajetória de abolição da pena de morte na Península Ibérica, é inaugurada hoje, na Torre do Tombo, em Lisboa.

"Heritage of Hope" é constituída por painéis com a reprodução de documentos históricos relacionados com as últimas aplicações da pena de morte em Portugal e Espanha, e dá destaque ao movimento abolicionista. A exposição faz ainda uma ligação às convenções europeias contemporâneas dos Direitos Humanos.

A mostra resulta da colaboração entre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e o Arquivo da Coroa de Aragão. em Espanha, distinguidos com a Marca do Património Europeu. Na quarta-feira, é inaugurada também uma mostra, com o mesmo título e idênticos conteúdos, na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, seguindo depois para o Arquivo da Coroa de Aragão. em abril, para a Amnistia Internacional, em Lisboa, em julho, e para o ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, em setembro.

Portugal foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte para crimes civis, em julho de 1867.

DESPORTO

O Sporting precisa de recuperar hoje da derrota por 3-0 sofrida no estádio do Bodo/Glimt, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, para se qualificar pela primeira vez para os 'quartos'.

A equipa lisboeta foi batida de forma categórica em Bodo, onde os noruegueses marcaram por intermédio de Sondre Fet, aos 32 minutos, de grande penalidade, Ole Blomberg, aos 45+1, e Kasper Hogh, aos 71, sofrendo a derrota mais pesada na época 2025/26 e colocando em risco a qualificação para os quartos de final, que nunca conseguiu atingir.

A única equipa portuguesa ainda em ação na mais importante prova europeia de clubes apenas conseguiu recuperar uma vez de uma desvantagem de três golos, 1963/64, quando venceu por 5-0 na receção ao Manchester United, depois de ter perdido em Inglaterra por 4-1, nos quartos de final da Taça das Taças, na caminhada até à conquista do título.

O Sporting defronta hoje o Bodo/Glimt no estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início às 17:45, que será dirigido pelo árbitro suíço Sandro Schärer.

ECONOMIA

Começa hoje a reunião de dois dias do Comité do Mercado Aberto da Reserva Federal (Fed) norte-americana, em Washington, que culminará na quarta-feira com uma decisão sobre a política monetária.

O banco central norte-americano será o primeiro a revelar a decisão nesta matéria, em conferência de imprensa marcada para quarta-feira, acompanhada de novas previsões económicas, já que na quinta-feira será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar a sua decisão sobre as taxas diretoras, com os analistas a anteciparem que ambos mantenham, para já, os juros.

Estas reuniões ocorrem numa altura em que as tensões no Médio Oriente, incluindo o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito, têm trazido uma maior volatilidade nos preços, em particular da energia.

INTERNACIONAL

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visita hoje o Reino Unido, um aliado que pretende reiterar um "apoio inabalável" a Kiev.

Na véspera da deslocação do líder ucraniano, que será recebido pelo primeiro-ministro, Keir Starmer, o ministro da Defesa britânico, John Healey, afirmou no parlamento que Londres não esquece "a guerra na Europa" e que a determinação do Reino Unido em apoiar a Ucrânia "permanece inabalável".

Ao longo do último mês, o Reino Unido entregou à Ucrânia 3.500 drones, 18.000 projéteis de artilharia e três milhões de cartuchos de munições de pequeno calibre.

Depois desta passagem por Londres, o líder ucraniano desloca-se na quarta-feira a Espanha, na véspera de participar na reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, reúne-se hoje, em Bruxelas, com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e participa no fórum empresarial "RENMOZ in Europe", dedicado ao investimento no setor energético em Moçambique.

Na visita de trabalho à sede da União Europeia, iniciada no sábado, Chapo procura reforçar e aprofundar as relações de cooperação "em diversos domínios de interesse comum" com o bloco europeu.

Durante a visita, que termina na quarta-feira, o chefe do Estado moçambicano reúne-se com vários responsáveis da UE e participa em duas conferências empresariais, nomeadamente, na RENMOZ, sobre energias renováveis, e na Mozambique Digital Day, visando mobilizar o setor privado europeu a investir em Moçambique nas áreas de energias renováveis e digitalização.

PAÍS

O Tribunal de Leiria realiza hoje a leitura do acórdão do processo de seis homens acusados de associação criminosa e tráfico de droga agravado, num caso em que foram apreendidos 9 milhões de euros de cocaína dissimulada em bananas.

Os arguidos, com idades entre os 31 e os 53 anos, estão em prisão preventiva, sendo que a um deles está imputado ainda o crime de detenção de arma e munições proibidas.

Segundo o despacho de acusação, foram apreendidos cerca de 300 quilogramas de cocaína, suficiente para mais de 1,2 milhões de doses individuais diárias, "acondicionada e misturada em paletes contendo caixas de bananas".

A droga era proveniente da Costa Rica, entrava em Portugal pelo Porto de Setúbal e o seu destino era o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em Loures, onde pelo menos três dos arguidos (um técnico de maturação de bananas, um manobrador de máquinas e um operador de supermercado) diligenciavam pela retirada dos contentores das paletes de bananas que traziam a cocaína, substituindo por outras paletes sem droga.